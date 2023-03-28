Космонавтов предложили тестировать на нейродетекторе лжи

Для отбора людей в космонавты можно применять нейродетектор лжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в журнале «Пилотируемые полеты в космос», написанную специалистами по подготовке космонавтов.

«Это мечта отборочной комиссии — проверить с высокой точностью достоверность ответа и выявить истинные мотивы кандидата. Для этого могут быть использованы нейроинформационные технологии», — пишут авторы из Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина .

Традиционный детектор лжи фиксирует не саму ложь, а эмоциональную реакцию на вопрос и даваемый ответ. Таким образом, прибор фиксирует лишь волнение, которое может быть вызвано не только ложью, и задача отличить лживые ответы от истинных лежит на операторе прибора. Вместо этого современные технологии позволяют считывать когнитивные процессы напрямую — так, вживленные электроды дают возможность даже управлять приборами силой мысли, а в экономической науке исследуют активность мозга при совершении сделки и осуществлении выбора. Исходя из этого можно предположить, что активность мозга лгущего человека и говорящего правду отличается.