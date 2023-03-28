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1 час назад

В России предложили тестировать космонавтов на нейродетекторе лжи

Газета.Ru

Для отбора людей в космонавты можно применять нейродетектор лжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в журнале «Пилотируемые полеты в космос», написанную специалистами по подготовке космонавтов.

Космонавтов предложили тестировать на нейродетекторе лжи
Фото: NASANASA

«Это мечта отборочной комиссии — проверить с высокой точностью достоверность ответа и выявить истинные мотивы кандидата. Для этого могут быть использованы нейроинформационные технологии», — пишут авторы из Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Традиционный детектор лжи фиксирует не саму ложь, а эмоциональную реакцию на вопрос и даваемый ответ. Таким образом, прибор фиксирует лишь волнение, которое может быть вызвано не только ложью, и задача отличить лживые ответы от истинных лежит на операторе прибора. Вместо этого современные технологии позволяют считывать когнитивные процессы напрямую — так, вживленные электроды дают возможность даже управлять приборами силой мысли, а в экономической науке исследуют активность мозга при совершении сделки и осуществлении выбора. Исходя из этого можно предположить, что активность мозга лгущего человека и говорящего правду отличается.

«При сравнении с традиционным детектором лжи (полиграфом), замеряющим определенные физиологические показатели, свидетельствующие о сильной эмоциональной реакции испытуемого, когда он говорит неправду (частота пульса, кровяное давление, потоотделение и другие), нейродетектор лжи представляется более надежным и потому более многообещающим для потребностей практики», — считают ученые.

Кроме того, с помощью подобных технологий можно будет проверять сработанность экипажа, а также обследовать находящихся на орбите людей и вовремя выявлять психологические проблемы. При этом авторы отмечают, что методы прямого сканирования мозга пока находятся в зачаточном состоянии.

Наука и техника,Центр подготовки космонавтов,
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