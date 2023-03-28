В России создали импланты для поясничного отдела позвоночника

В России создали новые металлические импланты для установки в поясничный отдел позвоночника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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«Изделие имеет пористую структуру и шероховатую поверхность, что способствует достижению оптимальной костной интеграции по всей поверхности имплантата. После установки кейджа на этапе реабилитации поры заполняются коллагеновыми волокнами», — пояснил Валерий Варавка, профессор ДГТУ.

Подобные импланты, или кейджи, показаны к установке при особо тяжелых переломах позвоночника, при сложных операциях в этой зоне и при патологическом износе межпозвонковых дисков. Для установки кейджа хирургу требуется инструмент с вытянутым стержнем. На его рукоятке находится приспособление, которое и позволяет «засунуть» импланты в пространство между позвонками.