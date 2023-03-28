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36 минут назад

В России создали импланты для поясничного отдела позвоночника

Газета.Ru

В России создали новые металлические импланты для установки в поясничный отдел позвоночника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В России создали импланты для поясничного отдела позвоночника
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Изделие имеет пористую структуру и шероховатую поверхность, что способствует достижению оптимальной костной интеграции по всей поверхности имплантата. После установки кейджа на этапе реабилитации поры заполняются коллагеновыми волокнами», — пояснил Валерий Варавка, профессор ДГТУ.

Подобные импланты, или кейджи, показаны к установке при особо тяжелых переломах позвоночника, при сложных операциях в этой зоне и при патологическом износе межпозвонковых дисков. Для установки кейджа хирургу требуется инструмент с вытянутым стержнем. На его рукоятке находится приспособление, которое и позволяет «засунуть» импланты в пространство между позвонками.

В ходе разработки авторы рассчитали опытным путем допустимую для кейджа нагрузку при работе на сжатие и другие нагрузки во избежание появления усталостной трещины. Устройства прошли технические и токсикологические тестирования, в ближайшем будущем планируется развернуть их массовое производство.

Наука и техника,Минобрнауки России,
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