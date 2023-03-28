Футуролог рассказал, захватит ли искусственный интеллект человечество

Футуролог и специалист в сфере визуализации данных и биометрических технологий, создатель термина «виртуальная реальность» Джарон Ланье оценил влияние искусственного интеллекта на людей в будущем.

По его мнению, опасения, что ИИ захватит человечество, смешны. Он подчеркнул, что даже столь ходовой термин, как «искусственный интеллект», не соответствует действительности. Это набор алгоритмов и условий, в которые вложена логика людей, но нейросети никогда не сравнятся с человеческим способностями. Ланье привёл пример: можно «научить» машину двигаться быстрее человека, но не лучше.

Он рассказал, что главная опасность ИИ — в разобщении людей и в «изолированном» будущем. А также в лени из-за всё большей популярности чат-ботов, предлагающих любое решение вместо попытки задуматься.