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18 минут назад

Футуролог рассказал, захватит ли искусственный интеллект человечество

Ferra.ru

Футуролог и специалист в сфере визуализации данных и биометрических технологий, создатель термина «виртуальная реальность» Джарон Ланье оценил влияние искусственного интеллекта на людей в будущем.

Футуролог рассказал, захватит ли искусственный интеллект человечество
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его мнению, опасения, что ИИ захватит человечество, смешны. Он подчеркнул, что даже столь ходовой термин, как «искусственный интеллект», не соответствует действительности. Это набор алгоритмов и условий, в которые вложена логика людей, но нейросети никогда не сравнятся с человеческим способностями. Ланье привёл пример: можно «научить» машину двигаться быстрее человека, но не лучше.

Он рассказал, что главная опасность ИИ — в разобщении людей и в «изолированном» будущем. А также в лени из-за всё большей популярности чат-ботов, предлагающих любое решение вместо попытки задуматься.

При этом он оценил и положительную их сторону. Поскольку искусственный интеллект отвечает всегда по-разному, это создаёт информационное разнообразие, что всё-таки полезно.

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