В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Стали известны новые функции, появившиеся в iOS 16.4 после обновления

Ferra.ru

Корпорация Apple на своём официальном сайте рассказала о новых функциях, которые появились в iOS 16.4 после последнего обновления.

Стали известны новые функции, появившиеся в iOS 16.4 после обновления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания сообщила, что улучшила качество звука во время звонка, если разговору мешает фоновый шум. Это режим «изоляции голоса», благодаря которому внешние шумы убираются, а голос становится отчётливее.

В iOS 16.4 появились новые эмодзи — жесты, предметы и животные. А веб-приложения, с которыми работает пользователь, теперь могут присылать уведомления. Также в приложении «Фото» можно найти дублирующие фото и видео из iCloud.

Для iPhone 14 и 14 Pro Apple доработала функцию распознавания и реагирования на аварию. С новыми возможностями видео будет автоматически затемняться, если в нём появится пульсирующий свет или вспышки.

Как отмечается, новую версию iOS 16.4 можно установить, начиная с iPhone 8 и новее.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий