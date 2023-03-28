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Правительство США предложило сажать на срок до 20 лет за обход блокировок с помощью VPN

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Американский политик-демократ Марк Уорнер внёс на рассмотрение Конгресса США законопроект, названный как «Закон об ограничении появления угроз безопасности, создающих риск для информационных и коммуникационных технологий», или «Закон о Рестрикте».

В США предложили сажать на срок до 20 лет за обход блокировок с помощью VPN
© Ferra.ru

В документе, в частности, предлагается ввести уголовное наказание и лишение свободы до 20 лет за использование VPN для доступа к запрещённым в США сайтам и приложениям. Нельзя использовать VPN и схожие технологии для «использования веб-сайта или приложения, которым управляет иностранный противник». Россия в этот список включена.

Кроме 20 лет тюремного заключения за вышеуказанные нарушения, предлагается штрафовать на сумму до $1 млн.

Под «схожими» с VPN технологиями упоминаются XMM, SSTP, возможно, в перечень попадёт и протокол HTTPS.

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