В США предложили сажать на срок до 20 лет за обход блокировок с помощью VPN

Американский политик-демократ Марк Уорнер внёс на рассмотрение Конгресса США законопроект, названный как «Закон об ограничении появления угроз безопасности, создающих риск для информационных и коммуникационных технологий», или «Закон о Рестрикте».

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В документе, в частности, предлагается ввести уголовное наказание и лишение свободы до 20 лет за использование VPN для доступа к запрещённым в США сайтам и приложениям. Нельзя использовать VPN и схожие технологии для «использования веб-сайта или приложения, которым управляет иностранный противник». Россия в этот список включена.

Кроме 20 лет тюремного заключения за вышеуказанные нарушения, предлагается штрафовать на сумму до $1 млн.