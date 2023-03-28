Twitter начал охоту на программиста, выложившего исходный код соцсети в сети

После утечки исходного кода Twitter, произошедшего 24 марта, компания в досудебном порядке обратилась к онлайн-сервису для разработчиков GitHub с требованием раскрыть данные программиста, взломавшего соцсеть. В противном случае юристы Twitter обратятся в суд.

Как только Twitter обратился к GitHub, платформа сразу удалила код, тем более речь идёт о запатентованном продукте: по словам главы внутренней юридической группы Twitter Джулиана Мура, это и код, и различные внутренние инструменты соцсети.