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21 минуту назад

Twitter начал охоту на программиста, выложившего исходный код соцсети в Интернете

Ferra.ru

После утечки исходного кода Twitter, произошедшего 24 марта, компания в досудебном порядке обратилась к онлайн-сервису для разработчиков GitHub с требованием раскрыть данные программиста, взломавшего соцсеть. В противном случае юристы Twitter обратятся в суд.

Twitter начал охоту на программиста, выложившего исходный код соцсети в сети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как только Twitter обратился к GitHub, платформа сразу удалила код, тем более речь идёт о запатентованном продукте: по словам главы внутренней юридической группы Twitter Джулиана Мура, это и код, и различные внутренние инструменты соцсети.

В Twitter подозревают одного из недавно уволенных сотрудников, выражавшего недовольство политикой компании после возглавления её Илоном Маском.

Наука и техника,Илон Маск,
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