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33 минуты назад

В машине от Apple нашли детали от iPhone

Lenta.ru

Концептуальный беспилотный автомобиль от Apple получит лидары от производителя компонентов для iPhone. Об этом сообщает китайское издание UDN.

В машине Apple нашли детали от iPhone
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Используемые в современных смартфонах Apple детали нашли в будущем автомобиле от американской компании. По информации китайских инсайдеров, IT-гигант применяет в своих машинах те же лидары, которые используются в iPhone. В случае смартфонов оборудование применяется для работы камеры и системы альтернативной реальности.

Судя по сообщению, новые сенсоры для машины Apple поставит та же компания, которая производит для iPhone лидары. По словам специалистов, фирма Wenmao давно сотрудничает с корпорацией Тима Кука, поэтому «имеет представление о том, как работает технология и цепочка поставок».

В настоящий момент Apple еще не до конца определилась с поставщиков лидаров, однако вероятность выбора Wenmao в этой роли весьма велика. По словам инсайдеров, в компании оценивают опыт партнера и возможность поставить большое количество компонентов в срок.

Ранее журналисты выяснили, что количество ДТП, связанных с беспилотными автомобилями Apple, достигло 16. По состоянию на конец февраля 2023 года, в автопарке американской компании присутствует 67 тестовых машин.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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