В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
6 минут назад

Представлен «монстр автономности» Honor Play 7T

Ferra.ru

Сегодня Honor представила пару новых смартфонов среднего класса в Китае — Honor Play 7T и Play 7T Pro. Они могут похвастаться большим аккумулятором.

Представлен «монстр автономности» Honor Play 7T
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Honor Play 7T оснащён 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Версия Pro получила 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели обоих телефонов установлены основные датчики на 50 Мп, а также вспомогательные датчики глубины на 2 Мп.

Honor Play 7T питается от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт, в то время как в 7T Pro установлен аккумулятор меньшей ёмкости — 4000 мАч, но со скоростью зарядки 40 Вт.

Цены на Honor Play 7T начинаются с 1099 юаней (около 12 тысяч рублей по актуальному курсу), а на Honor Play 7T Pro — с 1499 юаней (около 17 тысяч рублей).

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий