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1 час назад

Ученые вырастили мясо мамонта и сделали из него фрикадельки

Никита Бородкин

Компания по производства культивированного мяса Vow «воскресили» мамонта и сделали из его мяса фрикадельки. Как сообщает The Guardian, австралийские ученые вырастили в лаборатории ткани вымершего животного, использовав сохранившиеся фрагменты его мышечного белка.

Ученые вырастили мясо мамонта и сделали из него фрикадельки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главная задача Vow — продемонстрировать потенциал мяса, полученного без забоя животных. Чтобы привлечь внимание к своему продукту эксперты решили исследовать потенциал пищи из мяса необычных животных, вроде альпаки, буйвола, крокодила, кенгуру, павлинов и различных видов рыб.

«Мы хотим перевести несколько миллиардов мясоедов с потребления привычного животного белка на продукты, которые можно производить в электрифицированных системах», — подчеркнул генеральный директор Vow Джордж Пеппу.

Шерстистый мамонт стал объектом эксперимента из-за того, что он является символом «утраты разнообразия и изменения климата». По предположениям ученых, что существо вымерло из-за охоты людей и потепления мира после последнего ледникового периода — примерно 10-14 тысяч лет назад.

Чтобы создать мясо мамонта, ученые взяли ДНК из мышечного белка животного и заполнили пробелы генетическим кодом слона, который является ближайшим родственником вымершего животного из ныне живущих видов. После последовательность генов поместили в стволовые клетки миобластов овцы. После их репликации ученые получили 20 миллиардов отдельных клеток, которые использовались для создания мяса мамонта.

По словам профессора Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда Эрнста Вольветанга, работа была «смехотворно легкой и быстрой» — создать мясо мамонта удалось всего за несколько недель. Вместе с тем фрикадельку пока никто не попробовал — ученые опасаются, что иммунная система может негативно отреагировать на белок, который не встречался в рационе человека более 10 тысяч лет.

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