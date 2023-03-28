Ученые вырастили мясо мамонта и сделали из него фрикадельки

Компания по производства культивированного мяса Vow «воскресили» мамонта и сделали из его мяса фрикадельки. Как сообщает The Guardian, австралийские ученые вырастили в лаборатории ткани вымершего животного, использовав сохранившиеся фрагменты его мышечного белка.

Главная задача Vow — продемонстрировать потенциал мяса, полученного без забоя животных. Чтобы привлечь внимание к своему продукту эксперты решили исследовать потенциал пищи из мяса необычных животных, вроде альпаки, буйвола, крокодила, кенгуру, павлинов и различных видов рыб.

«Мы хотим перевести несколько миллиардов мясоедов с потребления привычного животного белка на продукты, которые можно производить в электрифицированных системах», — подчеркнул генеральный директор Vow Джордж Пеппу.

Шерстистый мамонт стал объектом эксперимента из-за того, что он является символом «утраты разнообразия и изменения климата». По предположениям ученых, что существо вымерло из-за охоты людей и потепления мира после последнего ледникового периода — примерно 10-14 тысяч лет назад.

Чтобы создать мясо мамонта, ученые взяли ДНК из мышечного белка животного и заполнили пробелы генетическим кодом слона, который является ближайшим родственником вымершего животного из ныне живущих видов. После последовательность генов поместили в стволовые клетки миобластов овцы. После их репликации ученые получили 20 миллиардов отдельных клеток, которые использовались для создания мяса мамонта.