На Солнце обнаружили вторую «гигантскую дыру»

На поверхности Солнца появилась гигантская «дыра», которая к 31 марта может направить солнечный ветер со скоростью 1,8 миллиона миль в час к Земле. Об этом пишет Sciencealert.

Отмечается, что это «дыра» в 30 раз больше Земли. По словам ученых, корональные дыры выпускают в космос солнечный ветер, который способен создать северное сияние, когда достигнет Земли. Кроме того, он может повредить работу спутников и помешать радиосигналам.

Как уверяют ученые, корональные дыры - это весьма распространенное явление, но как правило они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры уносятся в космос. Однако ближе к пику активности Солнца (бывает 1 раз в 11 лет - прим.), «дыры» появляются ближе к экватору небесного светила. По мнению экспертов, ожидается, что на этот раз ветер достигнет Земли в промежутке вечера пятницы и утра субботы.