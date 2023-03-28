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24 минуты назад

На Солнце обнаружили вторую «гигантскую дыру»

Елена Прошина

На поверхности Солнца появилась гигантская «дыра», которая к 31 марта может направить солнечный ветер со скоростью 1,8 миллиона миль в час к Земле. Об этом пишет Sciencealert.

На Солнце обнаружили вторую «гигантскую дыру»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что это «дыра» в 30 раз больше Земли. По словам ученых, корональные дыры выпускают в космос солнечный ветер, который способен создать северное сияние, когда достигнет Земли. Кроме того, он может повредить работу спутников и помешать радиосигналам.

Как уверяют ученые, корональные дыры - это весьма распространенное явление, но как правило они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры уносятся в космос. Однако ближе к пику активности Солнца (бывает 1 раз в 11 лет - прим.), «дыры» появляются ближе к экватору небесного светила. По мнению экспертов, ожидается, что на этот раз ветер достигнет Земли в промежутке вечера пятницы и утра субботы.

Когда солнечный ветер взаимодействует с заряженной атмосферой Земли, он может сделать полярные сияния ярче. Однако есть в этом явлении и минусы - сильные геомагнитные бури могут навредить спутникам, инфраструктуре, а также радиосигналам.

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