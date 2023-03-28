На Луне обнаружены заполненные водой стеклянные шарики

Ученые из Китая нашли воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые собрал зонд «Чанъэ-5» с поверхности Луны. Об этом сообщает SciTechDaily.

По информации исследователей, «бусины» возникают при ударах метеоритов об естественный спутник Земли. Специалисты изучили шарики с помощью спектроскопов и обнаружили в них воду с изотопами водорода. Ранее в образцах уже был найден кислород, который является вторым необходимым для образования воды элементом.

Анализ жидкости также показал, что она могла возникнуть благодаря воздействию солнечного ветра, который представляет собой поток заряженных частиц. Вероятно, стеклянные «бусины» являются еще одним резервуаром воды на Луне и впитывают воду как губки. По оценкам ученых, в таких шариках может храниться около 300 млрд тонн воды, что сопоставимо с объемом воды в льдах, которые находятся в затененных кратерах ближе к полюсам Луны.