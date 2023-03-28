В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
27 минут назад

Ученые нашли заполненные водой стеклянные шарики на поверхности Луны

Никита Бородкин

Ученые из Китая нашли воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые собрал зонд «Чанъэ-5» с поверхности Луны. Об этом сообщает SciTechDaily.

На Луне обнаружены заполненные водой стеклянные шарики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации исследователей, «бусины» возникают при ударах метеоритов об естественный спутник Земли. Специалисты изучили шарики с помощью спектроскопов и обнаружили в них воду с изотопами водорода. Ранее в образцах уже был найден кислород, который является вторым необходимым для образования воды элементом.

Американцы точно высаживались на Луне. Доказательства этого были даже… у СССР

Анализ жидкости также показал, что она могла возникнуть благодаря воздействию солнечного ветра, который представляет собой поток заряженных частиц. Вероятно, стеклянные «бусины» являются еще одним резервуаром воды на Луне и впитывают воду как губки. По оценкам ученых, в таких шариках может храниться около 300 млрд тонн воды, что сопоставимо с объемом воды в льдах, которые находятся в затененных кратерах ближе к полюсам Луны.

Ученые считают, что в будущем покорители спутника Земли смогут добывать эту воду. Это сделает миссии на Луне более долгосрочными и устойчивыми.

Наука и техника,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий