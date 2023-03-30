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11 минут назад

Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter

ТАССиещё 1

Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter, обогнав по числу подписчиков страницу бывшего президента США Барака Обамы. Об этом в четверг сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Илон Маск набрал наибольшее число подписчиков в Twitter через пять месяцев после покупки платформы за $44 млрд. 51-летний технологический магнат с 133 млн подписчиков обходит бывшего президента США Барака Обаму, который удерживал рекорд с 2020 года", - указано в сообщении.

По данным Книги рекордов Гиннесса, платформой ежемесячно пользуются около 450 млн человек, 30% из них подписаны на Маска. С момента заключения бизнесменом сделки о покупке Twitter в октябре 2022 года на его аккаунт подписались более 23 млн пользователей. Ежедневно на миллиардера подписывается около 100 тыс. человек.

27 октября 2022 года предприниматель закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что выручка Twitter в декабре прошлого года упала примерно на 40% после отказа рекламодателей от сотрудничества.

Наука и техника,Илон Маск,Барак Обама,
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