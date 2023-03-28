Разработчики ПО попросили Минцифры продлить грантовые программы

Разработчики программного обеспечения просят Минцифры РФ продлить грантовую поддержку IТ-отрасли. Об этом сообщается в письме Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" со ссылкой на опрос участников IТ-отрасли главе Минцифры Максуту Шадаеву, которое есть в распоряжении ТАСС.

Фото: Unsplash Unsplash

"93% участников опроса не согласны с озвученными ранее планами Минцифры заменить грантовые программы льготными кредитами и венчурным финансированием. С учетом вышеизложенного, уважаемый Максут Игоревич, просим вас максимально скорректировать запланированные в 2023 году меры финансовой поддержки отечественной IТ-отрасли с учетом полученных результатов опроса", - говорится в письме.

Видео дня

По мнению большинства участников (75%) опроса, в 2023 году должны продолжаться "классические" грантовые программы ФСИ (Фонд содействия инновациям) и РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий) по разработке и доработке софта, а гранты на внедрение должны быть направлены на цифровизацию малого и среднего бизнеса (72%), а не только на реализацию особо значимых проектов (23%). В письме отмечается, что количество компаний, получивших поддержку в виде льготных кредитов для IТ-отрасли в 6,5 раз меньше, чем получивших гранты и субсидии.

Подчеркивается, что 30% участников опроса не соответствуют условиям существующих программ льготного кредитования, такое же количество не испытывает потребности в кредитных средствах, и только 5% участников считают, что программы льготного кредитования Минцифры успешно работали в 2022 году.

Участники опроса ожидают исключения требований льготных программ Минцифры России по сохранению занятости, индексации зарплаты и ежегодному росту выручки в части льготного кредитования, добавляется в письме. Помимо этого опрошенные считают целесообразным определить флагманский банк для кредитования небольших IТ-компаний. В части грантовой поддержки представители IТ просят запустить финансирование всех видов грантовых конкурсов в 2023 году и снизить минимальную сумму гранта по конкурсам РФРИТ и фонда "Сколково" с 20 млн рублей до 5 млн рублей.