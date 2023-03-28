Эксперты рассказали, как правильно «охладить» смартфон

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как охладить перегретый телефон, а также пояснили, почему вообще может происходить перегрев.
Эксперты сообщают: периодически смартфоны нагреваются, это неизбежно. Такая судьба касается всех электронных устройств.
Однако существуют 2 случая, когда перегрев телефона должен насторожить владельца:
- если телефон нагревается настолько, что становится больно держать его в руках;
- если при работе он начинает "глючить".
Выяснилось, что у смартфона может подниматься температура из-за чрезмерного использования, слишком сильного прямого нагрева или большой нагрузки на процессор.
В таком случае можно попробовать обновить программное обеспечение, так как уже устаревшие приложения могут провоцировать проблемы с производительностью и тормозить процессы.
Кроме того, перегреться телефон может и из-за заражения вирусами. Этот момент также не стоит исключать.
Эксперты подготовили памятку, которой нужно придерживаться при перегреве телефона. В первую очередь следует:
- закрыть все приложения (а также удалить те, которые давно не используются);
- создать комфортную температуру (не нужно класть телефон в холодильник, достаточно подержать его рядом с прохладным воздухом, например, от кондиционера);
- снять чехол (он тоже может быть причиной нагрева);
- включить режим "полёт" (он отключит ненужные на данный момент функции, которые активно потребляют ресурсы процессора);
- удалить ненужные приложения и почистить кэш (это сэкономит заряд батареи и поможет предотвратить перегрев);
- включить режим экономии батареи (предотвратит перегрузку ресурсов в фоновыми процессами и перегрев телефона);
- выключить телефон (если он слишком сильно перегрелся, стоит выключить его, это одна из самых быстрых мер).