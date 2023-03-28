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1 час назад

Пользователям Twitter напомнили об ограничениях с апреля

Никита Бородкин

Рекомендательная вкладка «Для вас» в Twitter с 15 апреля начнет показывать публикации пользователей с активной подпиской Twitter Blue. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал владелец социальной сети Илон Маск на своей странице.

Пользователей Twitter в апреле начнут ограничивать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бизнесмен добавил, что участвовать в опросах с 15 апреля также смогут лишь пользователи с платной подпиской. По словам предпринимателя, эти меры — единственный способ бороться с большим потоком ИИ-ботов, которые заполонили Twitter. В противном случае это будет «безнадежно проигрышная битва».

Напомним, что подписка Twitter Blue была перезапущена в декабре 2022 года. Ее стоимость — от 8 до 11 долларов в месяц в зависимости от платформы пользователя. Оплатившие подписку получают галочку верификации, возможность редактировать публикации и загружать видео в разрешении Full HD.

На прошлой неделе подписка Twitter Blue стала доступна во всех странах. Ранее оформить ее могли лишь жители 35 государств.

Наука и техника,Илон Маск,
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