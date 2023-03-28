Раскрыты подробности об iPhone 15

Apple откажется от выпуска смартфонов с поддержкой физической сим-карты в Европе. Об этом сообщается в блоге iGeneration.

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В отчете авторов медиа говорится, что Apple перестанет производить смартфоны со слотом под сим-карту в Европе. В 2022 году компания представила серию iPhone 14 — в США модели продавались без лотка под традиционную сим-карту. Вместо нее потребителям предложили воспользоваться интегрированной электронной сим-картой (eSIM).

Как стало известно инсайдерам, совершенно точно iPhone без слота под сим-карту выйдет на рынке Франции. Однако у Apple нет отдельных артикулов и, соответственно, модификаций смартфонов для рынков разных европейских стран. Из этого следует, что аппараты iPhone 15 с eSIM появятся во всем регионе.

По словам журналистов издания Cult of Mac, у интегрированных электронных сим-карт есть преимущество в виде отсутствия необходимости личного посещения офиса оператора для ее оформления. Также абонент может быстро переключаться между провайдерами, не извлекая сим-карты. Однако технология eSIM до сих пор популярна не на всех рынках.