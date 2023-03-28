28 марта жители Земли могут наблюдать за парадом планет. Для широкой публики это одно из самых интересных явлений на небосклоне. Астрономы называют феномен иначе — планетарное выравнивание.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Для науки явление не представляет ценности, если не считать популяризации астрономии. Почитание парада планет — в значительной степени заслуга астрологии. Парад планет — это их расположение в одну линию. Различают малые парады, когда выстраиваются четыре планеты, и большие, когда равнение берут пять планет. Малые парады случаются однажды в 15–20 лет. Большие — значительно реже. Впрочем, бывают еще великие парады, когда в строй встают семь планет, но это однажды в 160 лет. 28 марта в цепочку встанут пять планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран.

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Если захочется, лучше смотреть сразу после захода солнца. Самые яркие планеты, Меркурий и Юпитер, будут видны у горизонта. Венера сияет чуть выше. Уран можно разглядеть лишь с помощью мощного бинокля. Предыдущий большой парад случился в 2002 году с теми же участниками, но вместо Урана в строю стоял Сатурн. Впрочем, если быть точным, то любой парад планет отличается разбросом и шатанием, как после увольнительной. Планеты находятся в соседних созвездиях и отклоняются от прямой на 20–30 градусов. С такой дисциплиной в армии командир отправил бы солдат с плаца прямиком на гауптвахту. Идеальный строй случается раз в миллион лет, и никто из астрономов его не видел.

В 1982 году случился великий парад — девять планет, включая Нептун и Плутон, попали в прицел с углом в 90 градусов. Но особых потрясений на Земле не произошло, если не считать таковым кончину генсека ЦК КПСС. Приходится слышать, что, выстроившись в ряд, планеты оказывают на нашу Землю мощное гравитационное воздействие, которое способно вызвать масштабные катаклизмы. Абсолютно антинаучное заявление. Жаль, астрономию вычеркнули из школьной программы, но законы Ньютона не отменены.

Сила гравитации прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер, который неизменно участвует в параде планет в качестве главного персонажа, — в 26 тысяч раз массивнее Луны. Но Юпитер при максимальном сближении находится от нас на расстоянии в 2 тысячи раз дальше Луны. Поэтому, посчитайте на досуге, воздействие Юпитера на Землю в 150 раз слабее, чем влияние Луны. Никаких приливов и отливов самая большая планета на Земле вызвать не может. Древние греки и римляне могли трястись от страха при упоминании Бога-громовержца, именем которого названа самая большая планета. Но в XXI веке мы должны понимать, что влияния на земные процессы Юпитер не оказывает. Руки, как говорится, у Юпитера коротки. Даже Солнцу, которое заправляет жизнью на Земле, гравитационное воздействие не по зубам. Солнечные приливы в океане имеют высоту 1–2 сантиметра и незаметны даже головастикам. Впрочем, я прекрасно понимаю, что все сказанное не убеждает поклонников астрологии.