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28 минут назад

Тело человека состоит из атомов. Но из каких конкретно элементов?

Ferra.ru

По мнению учёных, наши тела состоят из атомов. Но из каких именно элементов и как их человек получает?

Ученые назвали элементы, из которых состоит человек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

96% массы тела человека - это азот, водород, кислород и углерод. Так, кислорода содержится в теле 61% от всей его массы, водорода - 10%. При этом водород легче кислорода, поэтому примерно 63% наших атомов - это атомы водорода, 24% - кислорода, 12% - углерода.

Большинство атомов водорода поступают из воды, которую человек пьёт. 100 лет назад эти атомы могли находиться в любом из мировых океанов, а 1000 лет назад - в грунтовых водах.

Атомы кислорода поступают в тело из воздуха. И любой из подобных атомов даже всего несколько лет назад мог находиться в любой точке земного шара.

Из пищи мы получаем атомы углевода и азота. Большая часть таких атомов миллион лет назад была равномерно распределена по поверхности Земли и её атмосфере.

Учёные предсказали сокращение населения Земли

Однако каждый год из космоса на Землю падает примерно 5 тысяч тонн нового материала. Это значит, что некоторые из атомов, благодаря которым вы сформировались, когда-то находились в космическом пространстве.

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