Раскрыты особенности iOS 17

Новая версия будущей операционной системы для iPhone окажется более масштабной, чем считалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам колумниста агентства Марка Гурмана, в Apple пересмотрели планы относительно выпуска следующей iOS. Специалист отметил, что ранее в компании планировали выпустить минорное обновление ОС. Однако за несколько месяцев до анонса продукта в корпорации решили, что iOS 17 получит «несколько востребованных пользователями функций».

Инсайдер объяснил, что компания Тима Кука в настоящий момент занята подготовкой к выпуску гарнитуры альтернативной реальности, поэтому не может уделять большое внимание новой ОС для iPhone. Согласно раскрытым данным, в корпорации хотят избежать проблем с оптимизацией, возникших после выхода iOS 16. «Но позже в процессе разработки стратегия изменилась», — отметил автор, подчеркнув, что новая операционная система будет иметь ряд ожидаемых потребителями особенностей.

В материале говорится, что анонс операционной системы запланирован на мероприятии WWDC, которое состоится в июне. При этом публичная версия iOS 17 может быть доступна в начале осени.