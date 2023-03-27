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20 минут назад

Раскрыты особенности iOS 17

Lenta.ru

Новая версия будущей операционной системы для iPhone окажется более масштабной, чем считалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

Раскрыты особенности iOS 17
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам колумниста агентства Марка Гурмана, в Apple пересмотрели планы относительно выпуска следующей iOS. Специалист отметил, что ранее в компании планировали выпустить минорное обновление ОС. Однако за несколько месяцев до анонса продукта в корпорации решили, что iOS 17 получит «несколько востребованных пользователями функций».

Инсайдер объяснил, что компания Тима Кука в настоящий момент занята подготовкой к выпуску гарнитуры альтернативной реальности, поэтому не может уделять большое внимание новой ОС для iPhone. Согласно раскрытым данным, в корпорации хотят избежать проблем с оптимизацией, возникших после выхода iOS 16. «Но позже в процессе разработки стратегия изменилась», — отметил автор, подчеркнув, что новая операционная система будет иметь ряд ожидаемых потребителями особенностей.

В материале говорится, что анонс операционной системы запланирован на мероприятии WWDC, которое состоится в июне. При этом публичная версия iOS 17 может быть доступна в начале осени.

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Apple представила iOS 16 в июне 2022 года. Операционная система получила измененный экран блокировки, переработанные уведомления, обновленный мессенджер iMessage.

Наука и техника,Марк Гурман,Тим Кук,Apple,
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