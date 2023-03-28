В NASA сменится руководитель программы пилотируемых полетов

Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс покинет свой пост в конце апреля, ее сменит Кен Бауэрсокс, занимающий в настоящее время пост ее заместителя. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении NASA.

Людерс занимала пост руководителя программы пилотируемых полетов с июня 2020 года. Она стала первой женщиной в этой должности. Людерс участвовала в дискуссиях по заключению соглашения о перекрестных полетах Россия - США на МКС.