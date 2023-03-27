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27 минут назад

Древнее сооружение неизвестного назначения обнаружено в Италии

Российская Газета

В Италии дорожные рабочие при прокладке линии из оптоволокна обнаружили необычное древнее каменное сооружение, которое ученые пока не могут идентифицировать.

Древнее сооружение неизвестного назначения обнаружено в Италии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Arkeonews, таинственная структура неизвестного назначения находится в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии. Открытие было сделано случайно. Дорожные рабочие рыли траншею для прокладки линии из оптоволокна в городке Торреано, недалеко от города Удине.

Они обратили внимание на сооружение, которое состояло из нескольких тяжелых каменных плит. Работы были приостановлены, на место находки пригласили археологов. Исследователи провели раскопки и обнаружили древнее сооружение правильной прямоугольной формы.

Оно сложено из тяжелых каменных плит. У сооружения имеются две длинные стены и "крыша". Археологи предположили, что находка представляет собой древнюю гробницу. Однако эта версия впоследствии отпала, так как при раскопках не было обнаружено человеческих останков.

В то же время ученые установили, что сооружение было возведено на илистой почве, типичной для водоемов. Это позволило предположить, что оно представляло собой конструкцию, как-то связанную с потоком воды. Версию о том, что это могла быть древняя сточная труба, ученые тоже отвергли: грубо отесанные тяжелые каменные плиты - не лучший выбор для подобного устройства.

Кроме того, вес и размеры камней оказались настолько большими, что такое сооружение было бы очень сложно возвести в сжатые сроки и силами нескольких человек. Скорее всего, это был "значительный инфраструктурный проект, требующий финансовых и человеческих вложений", считают ученые. Они не исключают, что это могла быть часть дамбы.

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