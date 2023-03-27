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58 минут назад

«Хаббл» наблюдает за галактикой JW100

AstroNews

Галактика JW100 (справа внизу) отчетливо видна на этом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл». Потоки звездообразующего газа, стекающие с диска галактики подобно полосам свежей краски, образуются в результате процесса, называемого зачисткой под давлением. Сходство потоков со свисающими щупальцами побудило астрономов назвать галактику JW100 медузообразной. JW100 находится на расстоянии более 800 миллионов световых лет от нас, в созвездии Пегаса.

«Хаббл» наблюдает за галактикой JW100
Фото: AstroNewsAstroNews

Зачистка давлением происходит, когда галактики сталкиваются с диффузным газом, который пронизывает скопления. Когда галактики проносятся сквозь этот разреженный газ, он действует как встречный ветер, удаляя газ и пыль из галактики и создавая тянущиеся за ней полосы.

Яркие эллиптические пятна на изображении – это другие галактики в скоплении, в котором находится JW100.

В верхней части этого изображения расположены два ярких пятна, окруженных областью рассеянного света. Это ядро IC 5338, самой яркой галактики в скоплении. IC 5338 - эллиптическая галактика с расширенным гало. Она является cD-галактикой. Галактики этого типа растут, поглощая галактики меньшего размера, поэтому у них может быть несколько ядер. Яркие точки света, усеивающие внешние границы IC 5338, представляют собой богатую популяцию шаровых звездных скоплений.

В этом наблюдении использовались преимущества «Широкоугольной камеры 3» «Хаббла». Эти данные являются частью серии наблюдений, направленных на изучение звездообразования в усиках галактик-медуз.

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