Российские хакеры атаковали сайт парламента Франции

При этом телеканал не уточнил, какая именно хакерская группировка причастна к проблемам с доступом к ресурсу. Позднее в тот же день ответственность за атаку на сайт французского парламента взяли на себя хакеры из российской группировки NoName057. В посте, опубликованном в Telegram, они показали скриншот страницы ресурса, где говорится, что он находится на обслуживании.