В Китае обнаружена богатая гробница династии Цзинь

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Шаньси обнаружили богато украшенную кирпичную гробницу времен правления династии, вошедшей в историю страны как династия Великая Цзинь.

Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Об открытии сообщает Heritage Daily. Оно было совершено сотрудниками Института археологии провинции Шаньси недалеко от деревни Дунфэншань в уезде Юаньцюй. Усыпальница была найдена рабочими, которые вели строительные работы по прокладке нового трубопровода.

Видео дня

Археологи провели профессиональные раскопки и обнаружили гробницу квадратной формы, построенную из кирпича, причем кирпичная кладка главной погребальной камеры была обработана под имитацию древесины. Войти в нее можно через ступенчатый проход, ведущий через коридор от дверного проема, который, впрочем, был надежно запечатан.

На северной стене погребальной камеры изображены мужчина и женщина, сидящие за столами на резных стульях. Мужчина изображен с небольшой бородкой и в длинном одеянии, перепоясанном на талии. Женщина изображена в двубортном платье.

На западной и восточной стенах имеются решетчатые панели, на нижней части которых вырезаны цветы. Верхние части этих панелей украшены различными узорами, в том числе фигурами восьмиугольной и квадратной формы. Длина погребальной камеры составляет примерно два метра, высота в наивысшей точки - 3,4 метра. Она обладает восьмиугольной крышей.

В камере было обнаружено три могилы: маленького ребенка и двух взрослых, умерших в возрасте от 50 до 60 лет. Рядом с погребениями находились фарфоровые миски, кувшины, лампа и горшки. Также внутри усыпальницы было найдено свидетельство о покупке земли. Интересно, что оно представляет собой кирпич с каллиграфической надписью. В последней упоминается деревня Ван и имена Гунцао и Минчан.

Изучение сертификата позволило ученым датировать время его создания периодом примерно с 1190 по 1196 год нашей эры, когда правил император Чжанцзун Цзинь. Словом, сама гробница датируется периодом правления династии Цзинь, а точнее тем ее периодом, который официально именуется как династия Великая Цзинь (1115-1234 годы нашей эры). Государство династии Цзинь было создано на территории современных городов Цзилин и Хэйлунцзян вождем племени чжурчжэней Агудой.