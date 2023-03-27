В храме Рамсеса II нашли 2000 мумифицированных баранов

Работающая в Египте археологическая миссия из Нью-Йоркского университета при проведении изысканий в храме фараона Рамсеса II в Абидосе обнаружила огромную коллекцию мумифицированных животных.

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Как сообщает Ahram Online, обнаруженный археологами "зверинец" из тысяч мумифицированных животных представляет собой ранее неизвестные свидетельства культового поклонения, растянувшегося на целые века.

По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта, в храме было обнаружено множество мумифицированных собак, диких коз, коров, газелей и мангустов. Но самой значительной находкой стали около 2000 мумифицированных голов баранов. Мумии датируются периодом правления династии Птолемеев.

Это означает, что в храм они попали примерно через тысячу лет после смерти фараона Рамсеса II (1303-1213 гг. до н.э.), то есть и по прошествии тысячелетия древние египтяне почитали одного из своих величайших правителей. Глава исследовательской миссии Самех Искандер отметил, что большое количество мумифицированных баранов указывает, предположительно, на существовавший культ, связанный с этими животными. А сами животные были подношениями богам.

Находку ученые называют беспрецедентной, поскольку ранее свидетельств подобного культа археологи не находили. Возможно, такая практика существовала только в Абидосе и только в период правления династии Птолемеев. Добавим, что мумифицированные останки животных были найдены в северной части храма, в недавно обнаруженных помещениях. Некоторые мумии все еще остаются в льняной обертке.