Huawei выпустила MatePad 11 2023 с процессором Snapdragon 870

Компания Huawei, которая специализируется на выпуске мобильных устройств и планшетов, провела масштабную презентацию, на которой было представлено множество новых устройств, в число которых вошел и планшет среднего класса под названием Huawei MatePad 11 2023 года. Известно, что в основе планшета лежит платформа Snapdragon 870 от Qualcomm, связанная с 6 или 8 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты памяти формата microSD.

© Itzine.ru

Дисплей нового MatePad 11 2023 представляет собой 11-дюймовую IPS LCD-панель с разрешением 2560 на 1600 точек и частотой обновления изображения 120 Гц. Планшет оснащен двумя камерами: фронтальная на 8 Мп и основная камера на 13 Мп, дополненная светодиодной вспышкой. MatePad 11 2023 получил четыре стереодинамика и порт USB Type-C, а из беспроводных коммуникаций он поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 и Bluetooth 5.1. Планшет работает на фирменной прошивке HarmonyOS 3.1, которая была разработана в качестве альтернативы Android.