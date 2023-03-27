Эксперты назвали отличие новой нейросети Bard от ChatGPT

Компания Google объявила о начале работы нейросети Bard, пока только в США. Эксперты рассказали MIR24.TV, как будет работать экспериментальный бот и чем он отличается от популярного аналога ChatGPT, который уже сейчас может писать статьи и сочинения, отвечать на сложные вопросы из многих сфер, создавать песни и многое другое.

«Bard – это такая же генеративная модель искусственного интеллекта (ИИ), как и ChatGPT, – говорит директор по продажам и руководитель практики технологических решений «ЕАЕ-Консалт» Виталий Волнянский. – Основное отличие Bard от ChatGPT – это возможность доступа к данным в реальном времени, что позволит получать самые актуальные ответы на вопросы. Google позиционирует его, как ассистента к своей службе поиска».

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По словам эксперта по машинному обучению в VicMan Айнура Гайнетдинова, в отличие от своего известного конкурента ChatGPT, который в своих ответах использует данные, собранные до 2021 года, новый бот может получать самую свежую информацию из интернета. Он имеет специальную кнопку «Google it», обеспечивающую доступ к поиску. Бот самостоятельно проверяет свои источники, например Википедию, на наличие фактов. Кроме того, если информация в разных источниках окажется противоречивой, Bard может сам предложить пользователю на выбор несколько вариантов. Алгоритм обучения в ходе реального диалога позволяет ему понимать, какие именно слова и фразы нужно употреблять в ответе на поставленный конкретный вопрос.

Но нужно учитывать, что нейронная сеть может дезинформировать и быть предвзятой, так как она учится на информации из реального мира, в которой существуют предубеждения, стереотипы и ложная информация, говорит Айнур Гайнетдинов.

«Еще один нюанс: бот не может быть заменой поисковику, он просто дополняет его», – отмечает эксперт.