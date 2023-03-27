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Oppo сворачивает бизнес в Европе из-за сложных рыночных условий

Oppo, один из ведущих китайских производителей смартфонов, планирует прекратить свою деятельность в Германии и Великобритании. Компания сохранит лишь несколько сотрудников для выполнения основных операций.

Oppo решила свернуть бизнес в двух странах Европы
© Unsplash

Ожидается, что план по сворачиванию бизнеса будет реализован в середине 2023 года. Этот шаг происходит на фоне жёстких рыночных условий в Европе, где высокие издержки продаж и снижение покупательной способности потребителей затрудняют деятельность компаний.

Снижение продаж смартфонов в Европе было вызвано рядом факторов, в том числе продолжающимся российско-украинским конфликтом и инфляцией.

Несмотря на эти проблемы, Oppo по-прежнему в широком смысле привержена европейскому рынку и планирует в будущем эффективно инвестировать в ключевые рынки. Недавно компания запустила глобальную версию своего Oppo Find N2 Flip в Лондоне, и продемонстрировала несколько продуктов и технологий на MWC в Барселоне.

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