Oppo решила свернуть бизнес в двух странах Европы

Oppo сворачивает бизнес в Европе из-за сложных рыночных условий
Oppo, один из ведущих китайских производителей смартфонов, планирует прекратить свою деятельность в Германии и Великобритании. Компания сохранит лишь несколько сотрудников для выполнения основных операций.
Ожидается, что план по сворачиванию бизнеса будет реализован в середине 2023 года. Этот шаг происходит на фоне жёстких рыночных условий в Европе, где высокие издержки продаж и снижение покупательной способности потребителей затрудняют деятельность компаний.
Снижение продаж смартфонов в Европе было вызвано рядом факторов, в том числе продолжающимся российско-украинским конфликтом и инфляцией.
Несмотря на эти проблемы, Oppo по-прежнему в широком смысле привержена европейскому рынку и планирует в будущем эффективно инвестировать в ключевые рынки. Недавно компания запустила глобальную версию своего Oppo Find N2 Flip в Лондоне, и продемонстрировала несколько продуктов и технологий на MWC в Барселоне.