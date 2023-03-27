Oppo решила свернуть бизнес в двух странах Европы

Oppo, один из ведущих китайских производителей смартфонов, планирует прекратить свою деятельность в Германии и Великобритании. Компания сохранит лишь несколько сотрудников для выполнения основных операций.

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Ожидается, что план по сворачиванию бизнеса будет реализован в середине 2023 года. Этот шаг происходит на фоне жёстких рыночных условий в Европе, где высокие издержки продаж и снижение покупательной способности потребителей затрудняют деятельность компаний.

Снижение продаж смартфонов в Европе было вызвано рядом факторов, в том числе продолжающимся российско-украинским конфликтом и инфляцией.