Владельцы Samsung Galaxy S23 жалуются на «вылеты» камеры

Пользователи смартфонов модели Samsung Galaxy S23 пожаловались на постоянные «вылеты» камеры при использовании зума. Об этом сообщает портал My Drivers.

Речь идет о 30-кратном зуме. Когда пользователь нажимает соответствующую кнопку, чтобы воспользоваться этим режимом, приложение «Камера» перестает работать и выкидывает пользователя на рабочий стол.

Известно, что компания Samsung была уведомлена о наличии проблемы. По предварительным данным, она вызвана рассинхронизацией при быстром переключении между режимами камеры. Сообщается, что уже выпущен внутренний патч, исправляющий эту ошибку, но пока он находится на стадии тестирования.

Для широкой публики патч станет доступен не раньше середины апреля, поэтому владельцам Samsung Galaxy S23 временно рекомендуется не пользоваться 30-кратным зумом, чтобы избежать «вылетов» камеры.