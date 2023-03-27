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10 минут назад

Новое устройство Apple вызвало сомнения в успешном запуске среди сотрудников

Газета.Ru

Сотрудники Apple не уверены в том, что будущая AR-гарнитура бренда, анонс которой должен состояться уже летом, станет успешной. Об этом сообщает газета New York Times.

Новое устройство Apple вызвало сомнения среди сотрудников
Фото: Газета.ruГазета.ru

В NYT пообщались с работниками корпорации из Купертино и выяснили, что некоторые из них очень скептически настроены к новому устройству. В частности, они считают, что потенциального покупателя отпугнет высокая цена гаджета (по слухам, она составит не менее $3 тыс., или почти 230 тыс. руб.), а также сомнительные сценарии его использования.

«В отличие от iPod, благодаря которому люди смогли положить цифровые песни себе в карман, и iPhone, который сочетал в себе возможности музыкального плеера и телефона, предназначение [новой] гарнитуры пока не так прозрачно», — пишет New York Times.

Как утверждает газета, неопределенность и скептицизм в отношении AR-гарнитуры привел к уходу нескольких топ-менеджеров компании, в том числе главного дизайнера Apple Джони Айва в 2019 году, а затем и его преемника Эванса Хэнки.

Предполагается, что гарнитура дополненной реальности от Apple будет впервые представлена на конференции WWDC в июне 2023 года.

Наука и техника,Apple,
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