От гиены до полярного медведя: животные с самым сильным укусом

Как известно, люди обладают довольно сильным укусом — гораздо более сильным, чем можно подумать. Однако человеческие челюсти меркнут по сравнению с тем, на что способны представители царства животных. Портал Science Focus рассказал о десяти животных с самым сильным укусом на планете.
Гиены из Центральной Африки имеют предкоренные зубы конической формы, предназначенные для того, чтобы ломать и крушить кости. Благодаря сильным челюстям и широким коренным зубам эти хищные млекопитающие утилизируют свою добычу по максимуму: высоко концентрированная кислота в их желудках позволяет им переваривать даже кости.
Любителей пеших прогулок по природе не зря предупреждают о том, чтобы они держались подальше от медведей гризли. Эти огромные животные имеют не только острые когти, но и мощный укус, способный без проблем расколоть шар для боулинга — или человеческий череп.
Полярные медведи обладают самым мощным укусом среди всех своих родственников. Они также единственные медведи, которые считаются морскими млекопитающими. Их большие клыки могут достигать размеров до 5 см, что отлично подходит для охоты на арктических животных: как правило, кольчатых нерп и морских зайцев. Впрочем, полярные медведи не привередливы и могут питаться чем угодно, от падали до растений, птиц и яиц.
Несмотря на то, что гориллы по большей части вегетарианцы, эти приматы обладают весьма мощным челюстями. Они нужны для того, чтобы отдирать кору от стволов деревьев — или отделять несъедобную внешнюю кору от сладкой внутренней.
Бычьи акулы имеют больше зубов, чем любой другой вид акулы — вплоть до 350 штук. Пасть акулы работает как конвейерная лента: по мере того, как старые зубы на краю челюсти изнашиваются и выпадают, новые выдвигаются из предыдущего ряда и занимают их место. Это означает, что акула может сменить до 50 000 зубов за свою жизнь. Неспроста ведь акульи зубы так распространены в мире ископаемых.
Ягуары — охотники-оппортунисты, которые питаются практически кем угодно. Они способны убить добычу в четыре раза больше себя одним укусом, в том числе аллигаторов и черепах.
Гиппопотамы обладают самой большой пастью и зубами среди всех наземных млекопитающих: их клыки обычно достигают длины в 71 сантиметр и никогда не перестают расти. Самый длинный клик гиппопотама, обнаруженный учеными, был 122-сантиметровым. Самое то для защиты от альфа-хищников саванны и других гиппопотамов.
Аллигаторы тихо ждут в засаде, пока к ним не приблизится самая легкая добыча. Они не брезгуют змеями, рыбой, черепахами, млекопитающими, амфибиями и даже насекомыми. Что касается силы их челюстей, то, согласно исследователям из Университета штата Флорида, укус аллигатора имеет достаточно мощи, чтобы поднять небольшой грузовик.
Гребнистый крокодил — самая большая из ныне живущих рептилий. Самцы могут достигать до 7 метров в длину и весить примерно 1 000 килограмм, да и самки ненамного меньше. Обычно они поджидают добычу у кромки воды, прежде чем безжалостно наброситься на будущий обед. Гребнистых крокодилов также иногда называют «живыми ископаемыми», т.к. они практически не изменились за последние 100 млн лет.
Нильские крокодилы не такие большие, как гребнистые, однако они занимают верхнюю строчку списка животных с самым мощным укусом. Их агрессивное, крайне территориальное поведение заставляет крокодилов часто пользоваться своей страшной пастью: они способны убить любое существо, подобравшееся близко к воде. Тем не менее, их диета состоит преимущественно из рыбы.