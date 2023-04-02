От гиены до полярного медведя: животные с самым сильным укусом

Как известно, люди обладают довольно сильным укусом — гораздо более сильным, чем можно подумать. Однако человеческие челюсти меркнут по сравнению с тем, на что способны представители царства животных. Портал Science Focus рассказал о десяти животных с самым сильным укусом на планете.

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Гиена — 1100 psi (77,3 кг/см²)

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Гиены из Центральной Африки имеют предкоренные зубы конической формы, предназначенные для того, чтобы ломать и крушить кости. Благодаря сильным челюстям и широким коренным зубам эти хищные млекопитающие утилизируют свою добычу по максимуму: высоко концентрированная кислота в их желудках позволяет им переваривать даже кости.

Медведь гризли — 1160 psi ( 81,5 кг/см²)

Любителей пеших прогулок по природе не зря предупреждают о том, чтобы они держались подальше от медведей гризли. Эти огромные животные имеют не только острые когти, но и мощный укус, способный без проблем расколоть шар для боулинга — или человеческий череп.

Полярный медведь — 1200 psi (84,4 кг/см²)

Полярные медведи обладают самым мощным укусом среди всех своих родственников. Они также единственные медведи, которые считаются морскими млекопитающими. Их большие клыки могут достигать размеров до 5 см, что отлично подходит для охоты на арктических животных: как правило, кольчатых нерп и морских зайцев. Впрочем, полярные медведи не привередливы и могут питаться чем угодно, от падали до растений, птиц и яиц.

Горилла — 1300 psi (91,3 кг/см²)

Несмотря на то, что гориллы по большей части вегетарианцы, эти приматы обладают весьма мощным челюстями. Они нужны для того, чтобы отдирать кору от стволов деревьев — или отделять несъедобную внешнюю кору от сладкой внутренней.

Бычья акула — 1350 psi (95,2 кг/см²)

Бычьи акулы имеют больше зубов, чем любой другой вид акулы — вплоть до 350 штук. Пасть акулы работает как конвейерная лента: по мере того, как старые зубы на краю челюсти изнашиваются и выпадают, новые выдвигаются из предыдущего ряда и занимают их место. Это означает, что акула может сменить до 50 000 зубов за свою жизнь. Неспроста ведь акульи зубы так распространены в мире ископаемых.

Ягуар — 1500 psi (105,5 кг/см²)

Ягуары — охотники-оппортунисты, которые питаются практически кем угодно. Они способны убить добычу в четыре раза больше себя одним укусом, в том числе аллигаторов и черепах.

Гиппопотам — 1800 psi (126,6 кг/см²)

Гиппопотамы обладают самой большой пастью и зубами среди всех наземных млекопитающих: их клыки обычно достигают длины в 71 сантиметр и никогда не перестают расти. Самый длинный клик гиппопотама, обнаруженный учеными, был 122-сантиметровым. Самое то для защиты от альфа-хищников саванны и других гиппопотамов.

Американский аллигатор — 2125 psi (149,5 кг/см²)

Аллигаторы тихо ждут в засаде, пока к ним не приблизится самая легкая добыча. Они не брезгуют змеями, рыбой, черепахами, млекопитающими, амфибиями и даже насекомыми. Что касается силы их челюстей, то, согласно исследователям из Университета штата Флорида, укус аллигатора имеет достаточно мощи, чтобы поднять небольшой грузовик.

Гребнистый крокодил — 3700 psi (260,1 кг/см²)

Гребнистый крокодил — самая большая из ныне живущих рептилий. Самцы могут достигать до 7 метров в длину и весить примерно 1 000 килограмм, да и самки ненамного меньше. Обычно они поджидают добычу у кромки воды, прежде чем безжалостно наброситься на будущий обед. Гребнистых крокодилов также иногда называют «живыми ископаемыми», т.к. они практически не изменились за последние 100 млн лет.

Нильский крокодил — 5 000 psi (351,6 кг/см²)