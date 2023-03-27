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55 минут назад

Организаторы форума RIGF 2023 представили предварительную программу мероприятия

Газета.Ruиещё 3

Организаторы 13-го российского форума по управлению интернетом - Russian internet governance forum (RIGF 2023), который состоится 6-7 апреля и будет посвящен новому цифровому миру и цифровым технологиям будущего, опубликовали предварительную программу на сайте мероприятия.

Организаторы форума RIGF 2023 представили предварительную программу мероприятия
Фото: Пресс-служба Координационного центра доменов .RU/.РФПресс-служба Координационного центра доменов .RU/.РФ

Участники форума обсудят, какую роль должно занимать государство в процессах управления интернетом и как сохранить человекоцентричность цифровых технологий, узнают, как идет процесс подготовки глобального цифрового договора.

Видео дня

Эксперты рассмотрят опыт различных стран по обеспечению цифрового суверенитета и проанализируют возможные последствия фрагментации интернета и подходы к управлению национальным сегментом интернета в России.

Кроме того, на форуме поднимут темы проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовки кадров для цифровой экономики, использования искусственного интеллекта в системе здравоохранения и участия молодежи в процессах управления интернетом.

Среди спикеров форума заявлены декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, первым замгендиректора АНО "Диалог" Ленар Файзутдинов, замруководителя Роскачества Антон Куканов, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев и многие другие.

В рамках первого дня форума состоятся секции "Цифровые технологии будущего" и "Подотчетность vs недоверие: как бороться за безопасность информации в интернете". Заключительная секция первого дня RIGF 2023 будет посвящена вопросам кибербезопасности.

Второй день работы RIGF 2023 откроется церемонией вручения награды "За заслуги в сфере интернета" (Virtuti Interneti) и лекцией лауреата.

Главными темами второго дня форума станут виртуальные и реальные миры и их границы, кадровые вопросы цифровой экономики и новые цифровые технологии в медицине.

В обсуждении примут участие председатель альянса по защите прав детей в цифровой среде Елизавета Белякова, молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев, директор по развитию медиа Rambler&Co и главред "Лента.ру" Владимир Тодоров и другие эксперты. Завершит форум секция "Цифровая трансформация: голос молодежи".

Стратегические информационные партнеры форума - ТАСС, Интерфакс, Rambler&Co, "Лента.ру", "Газета.Ru", МИЦ "Известия" и "Российская газета".

Наука и техника,Ленар Файзутдинов,Владимир Тодоров,Дмитрий Гуляев,Вадим Виноградов,Андрей Воробьев,Рамблер,ВШЭ,
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