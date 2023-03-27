RuStore запустил технологию проверки мобильных приложений на вирусы

Российский магазин мобильных приложений для операционной системы Android RuStore совместно с "Лабораторией Касперского" запустили технологию, с помощью которой пользователи могут проверить свои смартфоны на наличие вредоносных программ. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

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"Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут проверить собственные устройства на наличие вредоносных программ благодаря интегрированным в стор технологиям "Лаборатории Касперского", - сообщили в пресс-службе.

Если устройство заражено, то при запуске последней версии магазина приложений в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы. Пользователь сам может решить, удалить или оставить вредоносное приложение, отметили в пресс-службе. Если угрозы не найдены, пользователю также придет соответствующее уведомление.

"Только в третьем квартале прошлого года наши решения предотвратили больше пяти миллионов атак на пользователей мобильных устройств в мире", - отметил директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер.

Для защиты данных на устройствах эксперты рекомендуют скачивать приложения только на официальных ресурсах, использовать надежное защитное решение, обновлять приложения, обращать внимание на то, какие разрешения пользователь выдает приложениям, и использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, добавили в пресс-службе VK.