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1 час назад

Samsung Exynos Modem 5300 обещает скорость загрузки 10 Гбит/с

ITZine.ru

Новейший модем 5G Samsung Semiconductor представлен недавно анонсированным Exynos Modem 5300. Модем с поддержкой Sub-6GHz и mmWave 5G обеспечивает скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость загрузки 3,87 Гбит/с с поддержкой как SA (автономный), так и NSA (нестандартный) сети 5G.

Samsung Exynos Modem 5300 обещает скорость загрузки 10 Гбит/с
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Exynos 5300 изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung Foundry EUV, который должен повысить энергоэффективность и, в свою очередь, увеличить время автономной работы. Новый модем настраивается для подключения к различным наборам микросхем благодаря встроенному интерфейсу PCIe и поддерживает самый последний стандарт 3GPP 5G NR Release 16.

Официального подтверждения того, какой чипсет будет включать новый модем Exynos 5300, нет, но некоторые слухи предполагают, что он может дебютировать на чипсете Google Tensor 3 с серией Pixel 8.

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