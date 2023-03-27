Samsung Exynos Modem 5300 обещает скорость загрузки 10 Гбит/с

Новейший модем 5G Samsung Semiconductor представлен недавно анонсированным Exynos Modem 5300. Модем с поддержкой Sub-6GHz и mmWave 5G обеспечивает скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость загрузки 3,87 Гбит/с с поддержкой как SA (автономный), так и NSA (нестандартный) сети 5G.

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Exynos 5300 изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung Foundry EUV, который должен повысить энергоэффективность и, в свою очередь, увеличить время автономной работы. Новый модем настраивается для подключения к различным наборам микросхем благодаря встроенному интерфейсу PCIe и поддерживает самый последний стандарт 3GPP 5G NR Release 16.