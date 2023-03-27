Топ-менеджер NVIDIA назвал бесполезными все криптовалюты

Главный технический директор американского производителя чипов NVIDIA Майкл Каган раскритиковал криптовалюты, заявив, что они не представляют никакой пользы для общества.
Он отметил, что использование вычислительной мощности для таких технологий, как искусственный интеллект, более полезно. При том, по его словам, компания долгое время не решалась поддержать криптосообщество.
Напомним, что в 2021 году NVIDIA выпустила программное обеспечение, ограничивающее использование её видеокарт для майнинга Ethereum, чтобы отдать приоритет исследователям ИИ и геймерам.
Каган обосновал это решение, подчеркнув важность ИИ-приложений. Например, тот же ChatGPT был обучен на суперкомпьютере с примерно 10 000 видеокартами NVIDIA.
И хоть компания непреднамеренно стала популярной среди майнеров криптовалют благодаря своим возможностям параллельной обработки, Каган видит в ИИ больший потенциал для пользы обществу.