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48 минут назад

Топ-менеджер NVIDIA назвал бесполезными все криптовалюты

Ferra.ru

Главный технический директор американского производителя чипов NVIDIA Майкл Каган раскритиковал криптовалюты, заявив, что они не представляют никакой пользы для общества.

Топ-менеджер NVIDIA назвал бесполезными все криптовалюты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он отметил, что использование вычислительной мощности для таких технологий, как искусственный интеллект, более полезно. При том, по его словам, компания долгое время не решалась поддержать криптосообщество.

Напомним, что в 2021 году NVIDIA выпустила программное обеспечение, ограничивающее использование её видеокарт для майнинга Ethereum, чтобы отдать приоритет исследователям ИИ и геймерам.

Каган обосновал это решение, подчеркнув важность ИИ-приложений. Например, тот же ChatGPT был обучен на суперкомпьютере с примерно 10 000 видеокартами NVIDIA.

И хоть компания непреднамеренно стала популярной среди майнеров криптовалют благодаря своим возможностям параллельной обработки, Каган видит в ИИ больший потенциал для пользы обществу.

Наука и техника,Майкл Каган,
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