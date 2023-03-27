Xiaomi выпустит спецверсию Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Компания Xiaomi объявила о запуске спецверсии нового смартфона Redmi Note 12 Turbo — это результат коллаборации c компанией Wizarding World и вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает портал Mobiletelefon.

Фото: Redmi Redmi

Известно, что журналистам уже разослали пригласительные наборы с тематическими сувенирами, среди которых шарфы в цветах факультетов школы Хогвартс, толстовки с гербами, скрепка для SIM-карты с логотипом платформы 9 и 3/4, а также волшебная палочка.

Внешний вид Redmi Note 12 Turbo пока не разглашается. Официальный анонс смартфона запланирован на 28 марта.

Ожидается, что внутри Redmi Note 12 Turbo будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, а также аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Смартфон получил тройную основную камеру (50 Мп, 8 Мп и 2 Мп), а также фронтальную камеру на 16 Мп.