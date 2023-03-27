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54 минуты назад

Xiaomi выпустит спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле "Гарри Поттера"

Газета.Ru

Компания Xiaomi объявила о запуске спецверсии нового смартфона Redmi Note 12 Turbo — это результат коллаборации c компанией Wizarding World и вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает портал Mobiletelefon.

Xiaomi выпустит спецверсию Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»
Фото: RedmiRedmi

Известно, что журналистам уже разослали пригласительные наборы с тематическими сувенирами, среди которых шарфы в цветах факультетов школы Хогвартс, толстовки с гербами, скрепка для SIM-карты с логотипом платформы 9 и 3/4, а также волшебная палочка.

Внешний вид Redmi Note 12 Turbo пока не разглашается. Официальный анонс смартфона запланирован на 28 марта.

Ожидается, что внутри Redmi Note 12 Turbo будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, а также аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Смартфон получил тройную основную камеру (50 Мп, 8 Мп и 2 Мп), а также фронтальную камеру на 16 Мп.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Xiaomi представила на международном рынке ультрабюджетные смартфоны Redmi A2 и A2+.

Наука и техника,Гарри Поттер,Qualcomm,
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