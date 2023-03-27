TikTok помешал расширению оборонного завода в Норвегии

Расширение крупнейшего завода производителя боеприпасов Nammo в норвежском городе Реуфосс столкнулось с препятствием, поскольку новый дата-центр китайской социальной сети TikTok использует всю лишнюю электроэнергию в этом районе. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на гендиректора Nammo Мортена Брандтсега.

— Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему расширению мешает хранилище видео с котами... Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, который мы никогда ранее не видели в нашей истории, — сказал он.

По данным газеты, спрос на боеприпасы увеличился из-за ситуации на Украине. Гендиректор Nammo отметил, что спрос на артиллерийские снаряды увеличился в 15 раз. По словам Брандтсега, необходимо инвестировать около двух миллиардов евро в новые заводы, чтобы удовлетворить спрос Украины.

Гендиректор заявил, что деятельность TikTok около оборонной компании не является совпадением. Местная энергетическая компания также подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей, передает РИА Новости.