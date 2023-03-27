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Роспатент сообщил о росте числа заявок на регистрацию изобретений с начала 2023 года

Роспатент сообщил о росте на 6% числа заявок на регистрацию изобретений и более чем на 14% — на промышленные образцы за первые два месяца 2023 года, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства. Показатели сравниваются с аналогичным прошлогодним периодом. Также отмечается, что увеличилось количество заявок в области медицины, биотехнологий, автомобилестроения и металлургии.

Роспатент сообщил о росте числа заявок на регистрацию изобретений
© globallookpress.com

«Роспатент активно участвует в работе по совершенствованию делового климата для развития изобретательства и инновационной деятельности в нашей стране. Принят комплекс налоговых льгот для предприятий, которые вкладываются в высокие технологии, сектор исследований и разработок, реализуют продукцию на территории страны», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Кроме того, зафиксировано увеличение количества заявок на программное обеспечение (+36,5%).

Ранее машиностроительное конструкторское бюро «Факел» им. академика П. Д. Грушина разработало и запатентовало автопилот высокоманевренного летательного аппарата.

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