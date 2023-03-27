Роспатент сообщил о росте числа заявок на регистрацию изобретений

Роспатент сообщил о росте на 6% числа заявок на регистрацию изобретений и более чем на 14% — на промышленные образцы за первые два месяца 2023 года, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства. Показатели сравниваются с аналогичным прошлогодним периодом. Также отмечается, что увеличилось количество заявок в области медицины, биотехнологий, автомобилестроения и металлургии.