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42 минуты назад

«Росатом» подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути

Елена Прошина

Российская государственная корпорация «Росатом» разработала федеральный проект «Развитие Северного морского пути», которым предполагается развивать круглогодичное судоходство на СМП, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Дирекции Северного морского пути «Росатома» Максима Кулинко.

«Росатом» подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути
Фото: РосатомофлотРосатомофлот

По его словам, в настоящее время документ рассматривают министры. Как ожидается, целевые показатели проекта должны быть достигнуты уже в 2024 году. Отмечается, что госкорпорация движется по «продлению показателей», и «бюджетированию до 2030 года».

Ранее кабмином России была утверждена инициатива социально-экономического развития «Круглогодичный Севморпуть». Так, до 2030 года поток грузов по СМП должен составить 150 миллионов тонн. Как минимум 13 ледоколов должны обеспечивать круглогодичное судоходство.

Исходя из этого, Дирекция СМП «Росатома» сформировала новый федеральный проект, который также будет называться «Круглогодичный Севморпуть». Документ согласовали в Минтрансе, Минвостокразвития, Минэке и Минфине. В настоящее время он находится на утверждении премьер-министра РФ.

Кулинко уверен, что такой проектный подход позволит без остановок перейти в 2025 и последующие годы и развивать Северный морской путь, как российскую стратегическую морскую транспортную коммуникацию.

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