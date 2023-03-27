Китайский школьник побил рекорд по скорости сборки кубика Рубика

Школьник из Китая побил рекорд по среднему времени решения кубика Рубика. Девятилетний Йихэн Ван оставил позади предыдущих рекордсменов Макса Парка из США и Тимона Коласински из Польши, которые добились результата в 4,86 минуты. Время талантливого мальчика составило 4,69 минуты, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Это произошло во время полуфинала соревнований для мастеров головоломок, который проходил в Куала-Лумпуре (Малайзия). Ван пять раз собрал кубик Рубика за 4,35 минуты, 3,90 минуты, 4,41 минуты, 5,31 минуты и 6,16 минуты. Согласно правилам международной ассоциации кубинга, при расчете среднего значения не учитываются самые быстрые и самые медленные результаты.

Второе из пяти решений Йихэна (3,90 минуты) было пятым по скорости одиночным решением за всю историю. А рекорд по самому быстрому одиночному решению удерживает китаец Юшен Ду, который в 2018 году собрал эту головоломку за 3,47 секунды.