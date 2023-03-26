Пользователи оценили созданное нейросетью изображение Папы Римского

Пользователи соцсетей активно обсуждают широко распространившееся в интернете изображение Папы Римского Франциска в огромном белом пуховике. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что поводом для дискуссий является преимущественно то, настоящая фотография с понтификом или нет.
По данным газеты, это изображение «нарисовала» нейросеть. Искусственный интеллект изобразил Франциска в модном пуховике, который не согласуется с привычными ему белыми церковными облачениями.
Уточняется, что споры идут в том числе и среди IT-специалистов, которым все же не верится, что такое фото могла создать нейросеть.
Обычные же пользователи как одобряют такое изображение за красоту и стильность, так и ругают за то, что оно якобы рекламирует одежду, созданную с применением натуральных материалов.