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58 минут назад

Пользователи оценили созданное нейросетью изображение Папы Римского в пуховике

Илья Родин

Пользователи соцсетей активно обсуждают широко распространившееся в интернете изображение Папы Римского Франциска в огромном белом пуховике. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Пользователи оценили созданное нейросетью изображение Папы Римского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что поводом для дискуссий является преимущественно то, настоящая фотография с понтификом или нет.

По данным газеты, это изображение «нарисовала» нейросеть. Искусственный интеллект изобразил Франциска в модном пуховике, который не согласуется с привычными ему белыми церковными облачениями.

соцсети

Уточняется, что споры идут в том числе и среди IT-специалистов, которым все же не верится, что такое фото могла создать нейросеть.

Обычные же пользователи как одобряют такое изображение за красоту и стильность, так и ругают за то, что оно якобы рекламирует одежду, созданную с применением натуральных материалов.

Наука и техника,ФРАНЦИСК,
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