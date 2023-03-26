Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали видео с парой пелагических большеротых акул (Megachasma pelagios). Они считают, что кадры стали первыми свидетельствами брачного поведения у этих животных. Об этом сообщает Live Science.

Неуловимая большеротая акула может вырасти до 5,5 метра в длину, а весит больше тонны. Эти существа — фильтраторы, просеивающие пищу из воды, которую они всасывают в рот. За 50 лет, прошедших с момента открытия этого вида, было зарегистрировано всего 273 наблюдения акул, большинство из которых касались особей, пойманных в рыболовные снасти. Только пять большеротых акул были замечены свободно плавающими в дикой природе. Никогда прежде двух особей не видели плавающими вместе.

10-минутное видео сняли рыбаки у побережья Сан-Диего в сентябре 2022 года. Исследователи, которы проанализировали кадры, предполагают, что акулы демонстрировали брачное поведение. Одна из акул была самцом. Пол второй особи установить не удалось, но учитывая серию шрамов на спине, которые могли быть оставлены при спаривании, можно предположить, что это самка.

Самец внимательно следил за предполагаемой самкой, и ни одна из акул не пыталась найти пищу. Такая сосредоточенность на социальном взаимодействии может означать, что акулы пытались спариться.