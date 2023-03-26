Отмечается, что нововведение было замечено в последней бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.7.12. Так, в групповом чате рядом со значком начала видеовызова отображается новый значок в виде голосового сообщения, при нажатии по которому открывается меню с выбором начала группового аудиовызова и запуском аудиочата. Информации о том, что из себя представляют «Аудиочаты», пока нет.