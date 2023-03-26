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46 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru

В бета-версии WhatsApp была обнаружена новая функция под названием «Аудиочат», сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что нововведение было замечено в последней бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.7.12. Так, в групповом чате рядом со значком начала видеовызова отображается новый значок в виде голосового сообщения, при нажатии по которому открывается меню с выбором начала группового аудиовызова и запуском аудиочата. Информации о том, что из себя представляют «Аудиочаты», пока нет.

Вероятно, «Аудиочаты» позволят пользователям групповых чатов запускать голосовую трансляцию, как это реализовано в Telegram, Clubhouse и на других платформах.

В WhatsApp появилась новая функция

Сейчас эта функция все еще находится в стадии разработки. Когда состоится релиз нововведения и под какие платформы, неизвестно.

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