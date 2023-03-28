Стали известны спецификации Motorola Moto Edge 40 и 40 Pro

Теперь у нас есть подробные характеристики будущих Motorola Moto Edge 40 Pro и Edge 40 благодаря обширной утечке. Edge 40 Pro действительно станет Moto X40 для мирового рынка. Он получит 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080×2400 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц, а также чип Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Хранилище составляет 256 ГБ более быстрого типа UFS 4.0.

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Edge 40 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с проводной зарядкой TurboPower мощностью 125 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Телефон оснащен основной камерой на 50 МП с сенсором 1/1,5 дюйма и сверхширокоугольной камерой на 50 МП с апертурой f/2.2 и возможностью макросъемки. Есть и селфи-камера на 60 Мп.

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Motorola Edge 40 оснащен 6,55-дюймовым дисплеем pOLED с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В телефоне будет представлен новый чипсет MediaTek Dimensity 8020. Имеется 8 ГБ оперативной памяти LPPDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Moto Edge 40 будет иметь ту же 50-мегапиксельную основную камеру, что и Pro, но остальная часть настройки не так впечатляет — сзади находится 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а передняя — 32-мегапиксельная. Moto Edge 40 будет иметь аккумулятор емкостью 4400 мАч с проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Оба телефона защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

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