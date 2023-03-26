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25 минут назад

В Telegram появится официальный бот ChatGPT для Premium-подписчиков

Газета.Ru

В мессенджере Telegram скоро появится официальный бот со встроенной нейросетью ChatGPT-4. Об этом сообщает сетевое издание Ferra со ссылкой на инсайдера adurovleaks.

В Telegram появится официальный бот ChatGPT для Premium-подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно имеющимся данным, запускать чат-бот в мессенджере смогут лишь пользователи платной подписки Telegram Premium. Инсайдер также показал несколько скриншотов, на одном из которых видно, что ChatGPT Bot будет продвигаться как эксклюзивная функция подписки Premium.

На другом скриншоте показан адрес бота, благодаря чему некоторые пользователи нашли его на тестовом сервере Telegram. Однако запустить и воспользоваться GPTBot им не удалось.

По словам инсайдеров, GPTBot станет доступен уже в ближайшем обновлении Telegram.

Сейчас в мессенджере доступно большое количество неофициальных Telegram-ботов с функционалом ChatGPT-3.5, которыми могут пользоваться абсолютно все пользователи. Станут ли разработчики мессенджера блокировать неофициальные боты в целях продвижения собственного, неизвестно.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в России создали аналог ChatGPT.

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