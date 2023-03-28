Источник: Windows 12 внешне будет похожа на macOS

В 2022 году в Сети появилась утечка скриншотов, на которых, якобы, запечатлена Windows 12. И она, судя по изображениям, будет очень похожа на macOS от Apple.
Тогда многие решили, что слив контролируемый и ненастоящий. Но сейчас со своим словом решил выступить Брэд Сэмс, заместитель директора компании Stardock software. По его словам, на скриншотах самая что ни на есть новая версия ОС от Microsoft.
Активация первых двух опций или последней приводит к появлению дизайна Windows 12, который очень похож на просочившийся скриншот.
Сэмс считает, что скриншот действительно может быть прототипом будущей операционной системы под кодовым названием Next Valley.
При этом стоит отметить, что дальнейшие подробности о Windows 12 ещё не раскрыты. Но учитывая, что первые утечки уже есть, в будущем можно рассчитывать на всё более частое их появление.