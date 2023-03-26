Названы последствия установки неофициального ПО на смартфон

Россиян предупредили о последствиях установки неофициального ПО на смартфон
Смартфон может превратиться в «кирпич», если воспользоваться распространенной услугой от частных сервисов. О рисках рассказал специалист по информационной безопасности Марат Залотдинов из компании ИМБА ИТ, сообщает «Прайм».
По его словам, наиболее опасна перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения. Телефон может получить вирусы, с помощью которых злоумышленники украдут фото, видео, контакты, взломают мессенджеры или перехватят короткие сообщения.
Последнее особенно чревато, поскольку речь может идти о перехвате банковской информации - СМС с одноразовыми кодами.
Более того, перепрошиваемое устройство может полностью выйти из строя и восстановить его не получится - оно превратится в «кирпич».
Залотдинов предупредил, что неофициальное ПО грозит массой проблем. Поэтому обращаться следует в официальные сервисы, имеющие сертификацию. Тогда риск будет минимальным.
Ранее эксперты по информационной безопасности обнаружили в смартфонах Google Pixel системную брешь, позволяющую хакерам удаленно просматривать фотографии.