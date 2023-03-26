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Россиян предупредили о последствиях установки неофициального ПО на смартфон

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Смартфон может превратиться в «кирпич», если воспользоваться распространенной услугой от частных сервисов. О рисках рассказал специалист по информационной безопасности Марат Залотдинов из компании ИМБА ИТ, сообщает «Прайм».

Названы последствия установки неофициального ПО на смартфон
© РИА Новости

По его словам, наиболее опасна перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения. Телефон может получить вирусы, с помощью которых злоумышленники украдут фото, видео, контакты, взломают мессенджеры или перехватят короткие сообщения.

Последнее особенно чревато, поскольку речь может идти о перехвате банковской информации - СМС с одноразовыми кодами.

Более того, перепрошиваемое устройство может полностью выйти из строя и восстановить его не получится - оно превратится в «кирпич».

Залотдинов предупредил, что неофициальное ПО грозит массой проблем. Поэтому обращаться следует в официальные сервисы, имеющие сертификацию. Тогда риск будет минимальным.

Самые защищенные мессенджеры: от Signal до Dust

Ранее эксперты по информационной безопасности обнаружили в смартфонах Google Pixel системную брешь, позволяющую хакерам удаленно просматривать фотографии.

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