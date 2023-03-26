Индийская ракета запустила британские спутники OneWeb

Индийская ракета-носитель LVM 3-M3 запустила британские спутники OneWeb - 36 объектов будут подключены к новой сети, сообщает ТАСС. Индийская организация космических исследований (ISRO) отмечает, что состоялся с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Контракт, заключенный между OneWeb и IRSO предусматривает запуски спутников широкополосной связи OneWeb LEO на индийских ракетах-носителях. Ранее два специалиста Индийской организации космических исследований (ISRO) изучили космический мусор, упавший 2 апреля в сельской местности в центральной части Индии, недалеко от города Синдевахи. Они пришли к выводу, что это обломки китайской ракеты "Чанчжэн" (в переводе "Великий поход").