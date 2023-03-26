The Economic Times: на Земле может появиться новый океан

Через миллионы лет в Африке может образоваться новый океан. Об этом пишет индийская газета The Economic Times.
Предположение ученых Лидсского университета основано на обнаружении в 2005 году в пустынях Эфиопии Восточно-Африканского разлома, длина которого составляет более 56 км.
«Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом», — рассказал докторант университета Кристофер Мур.
По его словам, подобные типы тектонических сдвигов наблюдались при образовании Красного моря между Африкой и Аравийским полуостровом и Аденского залива между Восточной Африкой и Западной Азией.
Отмечается, что формирование нового океана, который разделит Африку состоится только через миллионы лет.