Чьи следы нашли ученые на астероиде Рюгу

Международная команда ученых, возглавляемая сотрудниками Университета Хоккайдо, нашла на астероиде Рюгу новые составляющие РНК (рибонуклеиновой кислоты). Как известно, это одна из основных молекул всех живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Получить образцы грунта удалось благодаря аппарату "Хаябуса-2" Японского космического агентства. Напомним: зонд "Хаябуса-2" был запущен 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. 21 сентября 2018 года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на поверхность астероида посадочных модулей-роботов, с которых были получены первые снимки. Но это был только первый этап потрясающей миссии.

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Так, чтобы проникнуть в недра астероида, космический аппарат направил особый блок, который взорвался, выстрелив в поверхность небесного тела двухкилограммовым медным снарядом. Его удар создал глубокий кратер - как от попадания метеорита. Затем "Хаябуса-2" сумел совершить посадку в кратере, где взял уникальные образцы. Как полагают ученые, они соответствуют породам, которые сформировались в период рождения нашей Солнечной системы, и могут открыть специалистам немало тайн.

В ноябре 2020 года Японский космический аппарат "Хаябуса-2" приблизился к Земле с образцами грунта, добытого на астероиде Рюгу, который находится на расстоянии около 300 миллионов километров от нашей планеты. В декабре он сбросил капсулу с уникальным грузом, которая приземлилась в южной части Австралии.

Ученые из японского космического агентства считают, что эти образцы - особенно те, что взяты из-под поверхности астероида - могут дать ценнейшую информацию о первичном веществе Солнечной системы, поскольку на этот материал не оказывала влияния космическая радиация и другие факторы окружающей среды.

Проведя анализ уже на Земле, специалисты выделили вещество урацил и никотиновую кислоту, также известную как витамин В3, или ниацин, а также следы других азотсодержащих органических соединений. Для этого частицы астероида замочили в горячей воде, а затем провели хроматографию жидкости и масс-спектрометрию высокого разрешения.

Урацил в пробах содержался в небольших количествах: в диапазоне 6-32 частей на миллиард, при этом концентрация витамина B3 была выше, примерно 49-99 частей на миллиард. В образце также были обнаружены другие биологические молекулы, в том числе набор аминокислот, аминов и карбоновых кислот, которые присутствуют в белках. Обнаруженные соединения похожи, но не идентичны тем, которые ранее были выявлены в богатых углеродом метеоритах.